هاني شاكر: مبروك للزمالك بطولة الدوري.. والأهلي نصنا التاني

قال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه يبارك لنادي الزمالك حصوله على بطولة الدوري الممتاز بعد 6 سنوات من الغياب، متابعا: «لكن الأهلي ده عينينا ونصنا التاني، يعني حقيقي بنحب الزمالك بس مفيش كرة من غير أهلي وزمالك، جيل الزمالك الحالي كتر خيروا وأبصم لهم بالعشرة، الزمالك مر بمشكلات إدارية ومالية واستقدام لاعبين وتوالت عليه إدارات، ده يهد أي فريق، مكنتش متخيل بصراحة إن اللاعيبة يهدونا الدوري في آخر الموسم».

هاني شاكر يشكر مجلس إدارة الزمالك السابق

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يوجه الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك السابق الذي وضع اللبنة الأساسية لهذا الفريق العظيم، مؤكدا أن كل العالم العربي سعيد بفوز الأبيض.

وأوضح نقيب الموسيقيين، أنه يستنكر وجود عقود اللاعبين على السوشيال ميديا «ليه بيتعمل مع الزمالك كده، بس جزء كبير من العدالة السنة دي اتطبق غير السنين اللي فاتت بعد تطبيق الفار»، لافتا إلى أن هذا الفريق إذا دعم سيحصل على الدوري مرة ثانية وثالثة؛ نظرا لوجود قوام حالي في النادي، لم يكن موجود منذ سنوات.

نقيب الموسيقيين: لا أشكك في ذمة الحكام المصريين

وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أنه إذا طبقت العدالة على كل الأندية، وجرى الرجوع إلى خاصية «الفار» ستوجد نتائج مختلفة، مطالبا باستحضار إدارات للجنة الحكام من أوروبا، كما يحدث في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مستطردا: «لا أشكك في ذمة وكفاءة الحكام المصريين لكن أحيانا تقع عليهم ضغوط تجعلهم مترددين او خائفين أو في غير مستواهم، وأتمنى عودة الجماهير وأن يكون هناك عدل في إدارة كرة القدم لكي يحضر جمهور كل الفرق».

الزمالك محلي وعليه كريمة

وأكد «شاكر»: «الزمالك محلي وعليه كريمة ماشية لكن خمور وحشيش همنعها، واللي ضايقني وضايق المجلس هو إنها في الاستاد والعالم كله سمعها، مينفعش نقولها وحسن شاكوش وعمر كمال وعدوني إنهم يغيروا الكلمة واعتقدت ده هيحصل بس محصلش».