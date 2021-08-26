إشادات بـ«ياما في الجراب يا حاوي» قبل عرض التجمع: ربنا يديم الفخراني

يستعد أبطال العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، وعلى رأسهم الفنان القدير يحيى الفخراني، للعرض الأول للمسرحية الليلة على خشبة أحد مسارح التجمع الخامس، بعد النجاح الكبير الذي حققته بعد عرضها الأول في الإسكندرية.

وأعرب عدد من الجمهور الذي شاهد العرض في الإسكندرية، عن إعجابه الشديد بالمسرحية وأبطالها، حيث جاءت التعليقات: «ألف مبروك عمل جميل جدا أكتر من رائع، والمسرحية جميلة جدا ربنا يوفقك ديما يا رب، وربنا يديم علينا الأستاذ الفخراني والفن الراقي الذي يقدمه لنا».

جمهور المسرحية: إياد نصار فاق كل التوقعات

وتوالت التعليقات: «مسرحية روعة وتستحق المشاهدة، وجميلة جدا طبعا، دكتور يحيى غول تمثيل، أما إياد نصار ففاق كل التوقعات، شابوه إياد نصار».

أحداث «ياما في الجراب يا حاوي»

وعرض «ياما في الجراب يا حاوي» مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وتقنيات حديثة أشرف عليها فنيا محمد هاني.

ويشارك في العرض كوكبة من الفنانين الذين يشاركون للمرة الأولى في المسرح، وبينهم: إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

كتب أشعار المقدمة والختام، الشاعر حسن المهدي، والألحان للموسيقار مصطفى الحلواني، الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض، والملابس من تصميم نيفين رأفت، وصمم الديكور كريم المهدي.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي عليها، لكنها أيضا تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة، وحقق العرض نجاحا جماهيريا كبيرا في أول عرض له بالإسكندرية.