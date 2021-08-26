تصل إلى 85 دقيقة.. تعرف على تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

كشفت هيئة السكة الحديد، عن التأخيرات المتوقعة للقطارات، اليوم الخميس، 26 أغسطس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة ببعض الخطوط التى من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

خط «القاهرة - الإسكندرية» متوسط تأخيرات القطارات 80 دقيقة.

خط «القاهرة - السد العالي» و«القاهرة - أسيوط» 80 دقيقة.

و«أسيوط - أسوان» 70 دقيقة.

خط «بنها - بورسعيد» متوسط تأخيرات القطارات 85 دقيقة.

خط «طنطا - المنصورة - دمياط»، متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة.

خط «قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة»، متوسط تأخيرات القطارات 70 دقيقة.

وقالت السكة الحديد، في بيان رسمي اليوم، إنها تواصل العمل على تطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تطوير نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل القطارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.

وأوضحت السكة الحديد، أن هناك تعليمات مشددة من قبل الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعدم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مؤكدة أنه سيتم توقيع غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، منوهة إلى أنها تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير منظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية تقترب من الـ200 مليار جنيه، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات.

وأشارت إلى أن الهيئة تواصل العمل على وقف تشغيل القطارات القديمة، وتشغيل بدلا منها قطارات محسنة ومحدثة، وذلك ضمن خطة وقف تشغيل جميع عربات السكة الحديد على الخطوط، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدة أنه مع مطلع يناير 2022 لن يكون هناك قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه تقرير إلغاء تشغيل القطار رقم 263 بنها - الزقازيق، المقرر قيامه من بنها 9.10 مساء اليوم والقطار رقم 262 الزقازيق / بنها المقرر قيامه من الزقازيق 10.05 مساء اليوم، وكذلك تغيير مسار القطار 962 اكسبريس بوسعيد / القاهرة المقرر قيامه من بورسعيد الساعة 6.35 مساء اليوم، والقطار 339 اكسبريس القاهرة / الزقازيق / المنصورة، المقرر قيامه من القاهرة 8.40 مساء اليوم ليكون خط سيره طريق القاهرة / شبين القناطر / الزقازيق بدلا من خط القاهرة / بنها / الزقازيق وذلك لليلة 26/8/2021 فقط.

واعتذرت الهيئة عن هذه التعديلات المؤقته، مقدمة الشكر لجمهور الركاب على حسن تعاونهم.