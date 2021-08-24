تفاصيل استبعاد 189 إخوانيا من الوظائف الحساسة بهيئة السكة الحديد

كشف الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، عن تفاصيل استبعاد 189 عنصرا إخوانيا وإثاريا من الوظائف المهمة والحساسة بالسكة الحديد، لافتا إلى أنه جرى حصر جميع العناصر الإثارية في الهيئة، حيث كانوا يعملون في ورش الصيانة وأبراج الإشارات ومنهم سائقو قطارات، موضحا أنه جرى توزيع 185 عنصرا إخوانيا وإثاريا على الوظائف الإدارية بالهيئة، وجرى إنهاء خدمة 4 عناصر منهم.

التعيين في الوظائف الحساسة سيكون بعد التحري أمنيا عن المتقدم للوظيفة

وقال حسين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى إرسال قوائم أسماء العناصر الإخوانية والإثارية إلى الجهات الأمنية، وأن الهيئة قامت باستبعادهم جميعا من الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، وهم عمال أبراج الإشارات والمزلقانات وعمال الورش وسائقو القطارات، موضحا أنه لن يعين أي فرد في الوظائف الحرجة إلا بعد التحري عنه أمنيا، مؤكدا أن السكة الحديد تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا حال حدوثها في سبتمبر المقبل.

وزير النقل: لن نسمح بوجود أي عنصر إخواني أو إرهابي في منظومة السكة الحديد

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه لن يسمح بوجود أي عنصر إخواني أو إرهابي يعمل في مظومة السكة الحديد، لافتا إلى أن الوزارة تسعى طوال الوقت إلى تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، منوها إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة سيجري تنفيذها لتقليل حوادث القطارات.

وزير النقل: العناصر الإخوانية حاولت تعطيل خطط تطوير منظومة السكة الحديد

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العناصر الإخوانية والإثارية حاولت تعطيل العمل على تطوير منظومة السكة الحديد الفترة الماضية، مؤكدا أن الوزارة لم ولن تتنازل عن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، قائلا: «مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري فيجب المحافظة عليه».