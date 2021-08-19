«فكة» و«قطارات إضافية» و«فرق طوارئ».. السكة الحديد تستعد للعام الدراسي

بدأت هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، استعداداتها النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ البيع بالمحطات، وتوفير الفكّة لمنع أي زحام على شبابيك التذاكر في بداية العام الدراسي، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى التشديدات الأمنية من قبل الأمن الإداري على مداخل ومخارج المحطات، لتسهيل عملية دخول وخروج الركاب، ومنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

وزير النقل: نشر فرق صيانة على أرصفة المحطات مع بداية العام الدراسي الجديد لمواجهة الأعطال الطارئة

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ هناك تعليمات مشددة لقطاعات السكة الحديد والمترو، بالاستعداد الجيد لانطلاق العام الدراسي الجديد، من حيث صيانة وتجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، إضافة إلى نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات بالمترو والسكة الحديد، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة القطارات، موضحا أنّ الوزارة لن تحرك أسعار تذاكر القطارات والمترو تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وزير النقل: خطة شاملة لمواجهة كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد

وأكد الوزير لـ«الوطن»، أنّ السكة الحديد والمترو ينفذان خطة شاملة بشكل يومي لمواجهة فيروس كورونا، والخطة سيتم تنفيذها بشكل دوري مع انطلاق العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، مشددا على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة، إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، لمنع حدوث أي مشكلات تؤثر على سير العمل، منوها بأنّ قطارات السكة الحديد والمترو يتم تعقيمها ضد كورونا قبل انطلاق ساعات التشغيل اليومي.

عبدالهادي: تقليل زمن التقاطر بين القطارات مع بداية العام الدراسي الجديد لمنع الزحام على الأرصفة

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة بدأت الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، وجميع قطارات المترو ستكون جاهزة مع بداية الدراسة، وسيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع حدوث أي زحام بالمحطات أو على الأرصفة أو داخل عربات القطارات، منوها بأنّ هناك تعليمات لجميع العاملين بالمترو بارتداء الكمامات والقفازات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

عبدالهادي: تجهيز 10 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة أثناء العام الدراسي الجيد

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّه سيتم تجهيز 10 قطارات إضافية للدفع بهما في الخطين الأول والثاني للمترو خلال الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وهناك غرامات فورية تنفذ على أي راكب يستقل قطارات المترو دون تذكرة.