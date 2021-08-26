اعرف يوم قبضك.. مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر لموظفي الدولة

بمجرد الانتهاء من صرف مرتبات الشهر الحالي، يبدأ الموظفون العاملون في الدولة بالبحث عن مواعيد صرف مرتبات الشهر المقبل، أملا منهم في صرفها مبكرا عن المعتاد لتلبية احياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل للموظفين العاملين في الدولة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة، وأيام الصرف الخاصة بهم، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، كالتالي:

الفئات التي يتم صرف رواتبها الثلاثاء 21 سبتمبر

أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، لعدد من الوزارات والجهات المختلفة، وتتمثل في الأتي:

الوزارات: يتم صرف المرتبات في ذلك اليوم المحدد لوزارات «الصحة، الاتصالات، القوى العاملة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، شؤون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة السياحة، البترول.

الهيئات: يتم صرف المرتبات في ذلك اليوم المحدد لهيئات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

الفئات تصرف رواتبها الأربعاء 22 سبتمبر

أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، لعدد من الوزارات والجهات المختلفة، وتتمثل في الآتي:

الوزارات: يتم صرف المرتبات في ذلك اليوم المحدد لوزارات «التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي».

الجهات: يتم صرف المرتبات في ذلك اليوم المحدد لهيئات «النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

الفئات تصرف رواتبها الخميس 23 سبتمبر

أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الخميس 23 سبتمبر، لعدد من الوزارات والجهات المختلفة، وتتمثل في الأتي:

الوزارات: يتم صرف المرتبات في ذلك اليوم المحدد لوزارات «التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية».

جهات أخرى: يتم صرف المرتبات في ذلك اليوم المحدد لجهات «الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجهورية، وباقي الجهات والهيئات التابعة لها».

ويمكن للأشخاص المتخلفين عن صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، صرفها أيام 26 و27 سبتمبر للجهات والهيئات والوزارات السالف ذكرها.