التعليم العالي: 117 ألف طالب ثانوي سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي «الكمامة»، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأضاف أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيغلق في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.