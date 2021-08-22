جامعتا القاهرة وعين شمس: 700 طالب سجلوا رغباتهم اليوم بمعامل التنسيق

شهدت اليوم جامعتا القاهرة وعين شمس إقبالا متوسطًا من جانب طلاب الثانوية العامة في ثاني التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية العامة، وسط إجراءات وقائية مشددة من قبل الكليات المخصصة باستقبال الطلاب، ينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، على موقع التنسيق الإلكتروني 2021، والذي بدأ أمس بتسجيل الطلاب رغباتهم على رابط تنسيق الثانوية العامة 2021.

جامعة القاهرة: 500 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الجامعة

قال الدكتور السيد خاطر، عميد معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن المعمل شهد إقبالًا كبيرًا في اليوم الثاني من التنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أن معمل التنسيق استقبل أكثر من 450 طالبا وطالبة من حملة الثانوية العامة والشهادات العربية والمعادلة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن معمل التنسيق شهد عددا ملحوظا من طلاب المرحلة الثانوية العامة والشهادات العربية، مشيرًا إلى أن المعمل استقبل نحو 50 طالبا فقط في ثاني أيام المرحلة الأولى من التنسيق.

معامل عين شمس تستقبل 190 طالبا

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن معمل التنسيق بالكلية استقبل أكثر من 120 طالبا من طلاب المرحلة الأولى لشهادة الثانوية العامة، مضيفًا أن الكلية شهدت إقبالًا كبيرًا اليوم، وأن الكلية مستعدة لاستقبال أي أعداد خلال فترة التنسيق.

وأضاف الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية استقبلت أكثر من 70 طالبا اليوم، موضحًا أن الأعداد قليلة للغاية ويرجع ذلك بسبب تخوف أولياء الأمور على أبنائهم من جائحة كورونا، والانفتاح المعرفي والتكنولوجي الذي يشهده المجتمع المصري.

ووفق تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن تنسيق الجامعات، تكون نسب الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 كالآتي: تنسيق الشعبة الأدبية يقبل من 65%، تنسيق شعبة علمي علوم يقبل من 88.4%، تنسيق الشعبة الهندسة أو علمي رياضة تقبل من 80%.