فشل تنفسي سريع.. طبيب عربي بالهند يكشف أعراض جديدة لمتحور دلتا

مع تزايد الحديث عن سلالة «دلتا» كورونا التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند، والتى باتت مصدر قلق كبير في كثير من الدول لسرعة انتشارها وتأثيرها الأقوى على خلايا الرئة، بينما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس خلال الأسابيع الماضية، ما زاد التساؤول عن الأعراض المتعلقة بتلك السلالة.

الصحة العالمية أكثر من 75% من الإصابات الجديدة بسلالة دلتا

وتوقّعت منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، أن يصبح المتحور دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حاليا عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

ومن معقل الوباء بأكبر مستشفى فى العاصمة الهندية نيوديلهي، يتحدث الدكتور وليد بكيلي، الطبيب العربي المسجل في المجلس الطبي بنيودلهي، واستشاري طب الأسرة في مستشفى أبولو، أكبر مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي، لـ«الوطن»، عن الوضع هناك، موضحا «أنه تم رصد أعراض جديدة تتعلق بالإصابة بالمتحور دلتا».

أعراض متحور دلتا

وتابع: «أن أعراض سلالة دلتا تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا العادي ولكن هناك أعراض إضافية أخرى ترتبط بسلالة «دلتا» كالصداع والشعور بالغثيان والإسهال والألم في البطن.

وإلى جانب الأعراض المعوية السابقة، أشار بكيلي في حديثه إلى أنها تؤدي إلى فشل تنفسي سريع مقارنة بفيروس كورونا العادي: «سلالة دلتا سرعة انتشارها 60% ضعف سرعة انتشار وانتقال فيروس كورونا العادي».

الحياة في الهند مع سلالة دلتا

واستطرد: «نحن في نيودلهي العاصمة الوضع يتحسن قليلا وفتحت الحياة والطيران والقطارات والمطاعم بالتدريج»، لافتا إلى دخول الهند في الموجة الثالثة من الوباء، مع استمرار حملة التطعيمات للمواطنين، علما بأن الفيروس منتشر بشكل أكبر في جنوب الهند عن الشمال الذي تقع به العاصمة: «الوضع حاليا مستقر كثيرا عن الوقت السابق ومستمرين في التطعيمات لمواجهة دلتا وأي سلالة جديدة».