درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية.. رياح ورطوبة مرتفعة

سجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم الخميس، 26 أغسطس، 32 درجة مئوية، مع زيادة في نسبة الرطوبة والرياح بالشواطئ، ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية فإن الموجه الحارة تستمر لعدة أيام حيث إرتفاع درجات الحرارة نهاراً وليلاً.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

سجلت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية، 32 درجة مئوية، مع استمرار موجة الحر ولكن بانخفاض حدتها مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، مع زيادة نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 63%، ووصول سرعة الرياح إلى 21 كيلومترًا في الساعة، ما تسبب في رفع الرايات الحمراء داخل شواطئ المدينة الساحلية لتحذير الرواد والمصطافين من الرياح التي تسبب ارتفاع موج البحر والذي يؤدي إلى غرق المصطافين.

طقس الإسكندرية

وتسبب الطقس المشمش في هروب المواطنين من الجلوس على سور كورنيش الإسكندرية بسبب أشعة الشمس الحارقة، وتفادي الإصابة بضربة الشمس، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة، وزيادة الرطوبة في الجو.

شواطئ الإسكندرية

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رفعت الرايات الحمراء منذ أيام بسبب زيادة سرعة الرياح، ولكنها أكدت أن شواطئ الإسكندرية آمنة مع تراجع ارتفاع الأمواج وما تبعه من انخفاض نسبة الإشغال، نتيجة الأيام الماضية التي شهدت عددا من حالات الغرق، فيما وصلت نسب إشغال الكثير من الشواطئ إلى 100% مع استقبال رحلات اليوم الواحد، حيث يعد اليوم هو يوم الاستعداد لإستقبال أفواج من المصطافين غدًا الجمعة من المحافظات المجاورة.