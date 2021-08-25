بعد 3 أيام من ارتفاع الأمواج.. هدوء نسبي بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية حالة من الهدوء النسبي، اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من ارتفاع الأمواج التي أسفرت عن مصرع مصطاف وإنقاذ 13 شخصا من الغرق.

شواطئ الإسكندرية آمنة بعد انخفاض الأمواج

وتبع ذلك الهدوء النسبي في أمواج البحر، إصدار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، بيانا رسميا، تؤكد فيه أن شواطئ الإسكندرية مناسبة لقضاء يوم طيب في ظل انخفاض الأمواج ما تبعها من انخفاض نسبة الإشغال، نتيجة الأيام الماضية التي شهدت عددا من حالات الغرق.

انخفاض نسبة الإشغال فى شواطئ الإسكندرية

وتراوحت نسب إشغال شواطئ الإسكندرية ما بين 25% الى 50%، وحقق شاطئ ميامي العام أعلى نسبة اشغال وهى 100% يليه شواطئ جليم العام وميرامار الأوسط والفنار وأبوهيف المميز بنسبة اشغال 50% بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 50% والمؤجرة 40%، واستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد 26 حجزا بعدد أفراد 162 فردا لليوم الأربعاء.

تواجد عمال الإنقاذ بشواطئ الإسكندرية تحسباً لارتفاع الأمواج

كما تم متابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ والتقاط المخلفات منها، ومتابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، والتأكد من انتشار براميل القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافتها، كما تم التأكد من تواجد عمال الانقاذ بالشواطئ وكذلك المسعفين، والتأكد من اسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

لافتات إرشادية في شواطئ الإسكندرية

وفي إطار نشر حملات التوعية لزيادة وعى المصطافين، تم وضع «بانرات»، ولافتات ارشادية ببعض الشواطئ تدعو للحفاظ على نظافة الشاطئ والتشديد بعدم مغادرة الرواد للشاطئ بملابس نزول البحر وارتداء الملابس المناسبة للذوق العام.