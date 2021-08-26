بعد انتهاء المرحلة الأولى.. 6 قرارات مهمة ينتظرها طلاب الثانوية العامة

مراحل عديدة يمرّ بها طلاب الثانوية العامة منذ اللحظة الأولى لإعلان النتيجة، وحتى التقديم في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وينتظر طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2021 غلق باب تسجيل الرغبات اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس، بعد مده يوم واحد فقط، ثم إعلان نتيجة تنسيق الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا، ليتعرفوا على الكلية التي جرى قبولهم بها.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، القرارات التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة بعد غلق تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى اليوم، كما يلي:

1. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

على مدار 5 ايام ماضية، استقبل موقع التنسيق الكثير من طلبات تسجيل الرغبات الخاصة بطلاب المرحلة الأولى، والذي بدأ السبت الماضي وكان من المقرر أن ينتهي الأربعاء، ولكن تم مد تسجيل الرغبات حتى اليوم، وبعد إغلاق تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، يتم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة بعد 72 ساعة من الإغلاق، وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2. بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وتحديد الحد الأدنى للمرحلة الثانية من طلاب الشعبة العلمية والأدبية، ثم بعد ذلك يسجل الطلاب الحاصلين على مجموع المرحلة الثانية رغباتهم.

3. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وبعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية، يُغلق باب التسجيل في الموعد المحدد، وبعد ساعات قليلة تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلاب، حتى يستطيع الطالب طباعة بطاقة الترشيح الخاصة به.

4. بدء تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة

بعد أن ينتهي طلاب الدور الثاني من إجراء الامتحانات المقررة عليهم والتي رسبوا بها، وعقب إعلان النتيجة الخاصة بهم، تأتي المرحلة الثالثة ليبدأ موقع التنسيق استقبال رغبات المرحلة الثالثة وفق المجموع المحدد لهم.

5. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وبمجرد الانتهاء من تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد ساعات قليلة من غلق التسجيل.

6. إعلان موعد التقديم للكليات المرشحة للطلاب

بعد الانتهاء من أعمال تنسيق الثانوية العامة، يترقب الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تقديم طلاب الثانوية العامة للكليات التي تم ترشيحهم لها، وفق بطاقة الترشيح التي تظهر للطالب عبر موقع التنسيق الذي سجل رغباته عليه.