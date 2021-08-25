أولياء أمور: مدارس خاصة رفضت تسليم أكواد طلاب الثانوية العامة بسبب المصروفات

شكا عدد من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة 2021، من رفض بعض المدارس الخاصة تسليم شهادة «بيان النجاح» الخاصة بالطالب والرقم السري، لاستكمال أعمال التنسيق والتقدم للجامعات للمرحلة الأولى، التي بدأت السبت الماضي وتنتهي غدا الخميس، بعد قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدها ليوم واحد.

ولي أمر: مستقبل ابنتي مهدد بسبب المصروفات

وقال والد إحدى الطالبات، والذي رفض ذكر اسمه حفاظًا على مستقبل الطالبة، إن ابنته حاصلة على 72% بالشعبة الأدبية، وإنه فوجئ خلال استلامه بيان النجاح والرقم السري الخاص للتقديم في التنسيق 2021، برفض المدرسة تسليمه استمارة النجاح لعدم سداد القسط الأخير من مصروفات العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه طالب المدرسة بمهلة لسداد باقي المصروفات الدراسية، إلا أن المدرسة أصرت على الرفض.

وأضاف والد الطالبة لـ«الوطن»، أنه توجه إلى مديرية التربية والتعليم وتقدم بشكوى رسمية وتظلم، متهمًا إدارة المدرسة بالتعنت مع ابنته، ما قد يتسبب في ضياع مستقبلها وعدم استطاعتها التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات.

حجب ملفات الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات غير قانوني

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشؤون القانونية بالوزارة ذكرت أنه بعد الإطلاع على الشكوى والأوراق الواردة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وكذلك إدارة الشؤون المالية بكتابها رقم 2040 بتاريخ 2/6/2019، وذلك عرض مشكلة مشابهة على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي عرض بدوره الموضوع على المستشار القانوني للوزير، وتم إعداد مذكرة ووافق عليها رئيس قطاع مكتب الوزير.

وجاء في فتوى الشؤون القانونية بوزارة التعليم، عدم جواز حجب المدارس الخاصة لملفات الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية والمدرسية، واتخاذ الإجراءات المطالبة القضائية بالدين وفقاً لإحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها، وعلى المدرسة منح ولي الأمر بيان النجاح بابنته لاستكمال التنسيق، ومطالبته قضائياً بالدين المستحق عليه، وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها.