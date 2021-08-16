بدء الحجز بوحدات سكن لكل المصريين 2.. طرق إنشاء حساب بـ«صندوق الإسكان»

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان والتمويل العقاري، في استقبال طلبات حجز الوحدات السكنية، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2» منذ الأحد الماضي 15 أغسطس، ويستمر التقديم حتى 9 سبتمبر المقبل، ويتطلب التقديم للحصول على وحدة سكنية شراء كراسة الشروط، والتقديم للحجز أونلاين، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض خطوات إنشاء حساب على صندوق الإسكان والتمويل لحجز وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين المرحلة الثانية.

خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

ويمكن تسجيل حساب «مستخدم جديد» عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي بشكل مجاني، من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أو الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- اختيار طلب تقديم على وحدة سكنية

- استيفاء البيانات، التي تتضمن الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية، رقم البطاقة الشخصية، رقم التليفون المحمول، كتابة كلمة مرور، تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم، سواء أعزب أو متزوج أو أرمل، والموافقة على الشروط والأحكام والضغط على «تسجيل».

- سيجري إرسال كود تأكيد على رقم الهاتف المحمول، أدخل الرقم في الموقع لتأكيد عملية التسجيل.

- سيجري تأكيد التسجيل، ويمكنك الآن الدخول إلى الموقع لتقديم طلب للحصول على وحدة أو الاستعلام عن حالة الطلب الحالية.

- سيكون متاح للمتقدم الدخول على الموقع وتقديم طلب، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، والبيانات خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.

- يشترط للتقديم للحصول على الوحدة السكنية، ألا يكون سبق لأحد أفراد الأسرة «الزوج أو الزوجة أو الأبناء»، الحصول على تخصيص وحدة سكنية آيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.