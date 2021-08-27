منها المصروفات المدرسية وحيازة سيارة.. 13 مانعا لصرف «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة لديها بيانات 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، لافتة فى تصريحات صحفية لها، أن هناك مؤشرات دالة على فقر الأسرة، قائلة: «هناك أسر تأخذ دعما وهى لا تستحقه ويجرى استرداده منها إذا ثبت ذلك، وإذا تظلمت يجرى إعطاء مستحقاته إذا ثبت أنها تستحق»، مشيرة إلى أن هناك 4 ملايين أسرة يحصلون على دعم نقدي من برنامج «تكافل وكرامة».

موانع القبول ببرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى على موقعها الرسمى، أن هناك عدة عوامل تتسبب فى إيقاف صرف «تكافل وكرامة » تتمثل فيما يلى:

- إذا كانت المصروفات المدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- امتلاك أو الشراكة فى مشروعات خاصة.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء.

- ملكية محل تجارى أو أكثر.

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة.

- ملكية أرض زراعية تتراوح مساحتها نصف فدان فأكثر.

ـ إيجار أرض زراعية بمساحة فدان فأكثر.

-الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو معاش حكومى.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج الدعم النقدى.

- عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية، حيث يتم التجميد لحين التحقق.

- إذا تلقى الفرد دعما من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

وأوضحت وزارة التضامن، فى تقرير لها، أن الفترة الماضية، شهدت ارتفاعا في تكلفة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%.