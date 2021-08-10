أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، ارتفاع زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من 3,7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، حيث يبدأ صرف الدعم للمستفيدين من الدعم الأحد القادم الموافق 15 أغسطس لنحو 3.8 مليون مستفيد، وحددت الوزارة رابط موقع الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي، للاستعلام وتقديم الشكوى الخاصة بالمستفيدين كالتالي:

- يمكن للمستفيد أو المستعلم الدخول على رابط موقع الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة بالرقم القومي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg، ثم اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

- يكتب المستعلم الرقم القومي في الجزء المخصص للاستعلام من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية «المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة»، حالة البطاقة، سواء «سارية، متجمدة، موقوفة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب، وفي حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، عبر موقعها الرسمي، أنَّ عدد أفراد الأسر المسجلة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 33 مليونًا و666 ألف شخص، مشيرة إلى أنَّ عدد مستفيدي «تكافل» حتى منتصف شهر يوليو، وصل لمليونين و114 ألفًا و189 شخصًا، بينما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى منتصف يوليو 385 ألفًا و546 شخصًا، ووصل عدد مستفيدي «كرامة» إلى مليون و304 ألف و885 شخصًا.

واشترطت وزارة التضامن أنَّ تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل»، لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن 18عامًا، وأن يكونوا ملحقين بمراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلى أنَّه تمّ اضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات إلى برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».