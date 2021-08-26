صحة الشرقية تداهم مركزا طبيا للتخسيس يعمل دون ترخيص

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وإدارة المستشفيات بمديرية الصحة في الشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بمنيا القمح، وبالإشتراك مع لجنة من المتابعة والتفتيش بالمحافظة، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الطبية الخاصة والدوائية بمركز ومدينة منيا القمح.

مداهمة مركز طبي للتخسيس

تم خلال الحملة مداهمة مركز طبي للتخسيس يعمل دون ترخيص لذلك وبالمخالفة للقانون، وتم العثور على أدوية مهربة مجهولة المصدر دخلت البلاد بطريقة غير شرعية معدة للبيع وغير مصرح بتداولها داخل الأراضي المصرية بالإضافة لضبط أدوية بدون فواتير بمكان غير مرخص له تداولها، وقد قام مفتشي الحملة بإثبات المخالفات المذكورة.

الرقابة على المنشآت الصحية وسوق الدواء

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية، الخاصة، والمنشآت الدوائية، لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط أدوية غير مسموح بتداولها

وفي سياق متصل قامت الحملة بتفتيش عدد من الصيدليات العامة بذات النطاق بمنيا القمح، تم خلالها ضبط أدوية غير مسجلة صدر بحقها منشورات من وزارة الصحة بعدم تداولها، بالإضافة لأدوية محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة وذلك في عدد من الصيدليات العامة، وبلغ إجمالي المخالفات الدوائية بالمركز الطبي والصيدليات ٢٥٨٤ «قرص/ كبسول/ وحدة/عبوة/أمبول/كيس/قمع»، لأدوية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد «مسعود»، علي استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.