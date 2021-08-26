كان ينقب عن الآثار.. مصرع مواطنين انهارت عليه حفرة بالفيوم

لقي مواطنان مصرعهما، اليوم الخميس، بعدما انهارت عليهما حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بقرية «الخلطة»، بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطاراً بانهيار حفرة داخل منزل بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم.

وعلي الفور انتقلت قوة من قسم شرطة يوسف الصديق إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطنين داخل الحفرة حيث كان يحفرا بغرض التنقيب عن الآثار، وانهارت عليهما وتم استخراج الجثتين وإخطار النيابة التى قررت دفنهما وانتداب لجنة من منطقة آثار الفيوم لمعاينة موقع الحفر.

وقال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم في تصريح خاص أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة قرر تشكيل لجنة ضمت محمود مصطفى فرج وأسماء محمود عبد التواب وعمر فكري محمد مفتشي الآثار لإجراء المعاينة بالموقع.