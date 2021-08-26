بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

يحرص الكثير من الخريجين على البحث عن الوظائف الشاغرة في العديد من الجهات المختلفة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة، وتعد وظائف البنوك الأكثر بحثًا، وأعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية وفق ما أعلنه بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المخاطر التشغيلية في القطاع المصرفي.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية ممتازة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات ممتازة في حل المشكلات.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة.

مسؤوليات الوظيفة

- يكون الموظف مسؤول عن مساعدة رئيس المخاطر التشغيلية في إدارة الفريق ومراجعة جميع أعمال الفريق وتوجيه الفريق وتنفيذ إطار المخاطر التشغيلية.

- إنشاء وتنفيذ عملية محكومة وفعالة لتحديد وتقييم وتخفيف والإبلاغ عن قضايا المخاطر التشغيلية داخل البنك.

- يكون الموظف مسئول عن تخطيط وتحديد أولويات وجدولة أنشطة المخاطر التشغيلية وورش العمل ذات الصلة عبر وحدات الأعمال.

- يحدد ويخفف الموظف المخاطر التشغيلية الناشئة عن المنتجات والخدمات والمواقع الجديدة وما إلى ذلك.

- يراجع الموظف إجراءات التشغيل لضمان التخفيف من المخاطر وكفاية الرقابة فيما يتعلق بالعمليات التجارية داخل البنك.

- يراجع الموظف ضوابط سياسات البنك للتأكّد من ملاءمتها وفعاليتها.

- يتاكّد الموظف من ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.

- يحتفظ الموظف بقاعدة بيانات شاملة للخسارة أو الأحداث الوشيكة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية، إرسال السيرة الذاتية للحساب الرسمي لبنك الإسكندرية عبر موقع التوظيف «لينكد إن».