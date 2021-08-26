طقس الخميس.. حار رطب على القاهرة وفرص لسقوط أمطار في سيناء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد.

فترة الليل

وفي فترة الليل، تتوقع الهيئة أن يكون الطقس معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع تكون شبورة مائية في فترة الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجبال سانت كاترين وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة: العظمى 36 والصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 31 الصغرى 26.

مرسى مطروح: العظمى 30 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 36 والصغرى 22.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط: العظمى 32 والصغرى 25.

الإسماعيلية: العظمى 36 الصغرى 24.

السويس: العظمى 36 والصغرى 25.

العريش: العظمى 36 والصغرى 25.

سانت كاترين: العظمى 34 والصغرى 17.

طابا: العظمى 36 والصغرى 25.

شرم الشيخ: العظمى 39 والصغرى 30.

الغردقة: العظمى 39 والصغرى 29.

الفيوم: العظمى 36 والصغرى 25.

بني سويف: العظمى 36 والصغرى 24.

المنيا: العظمى 36 والصغرى 24.

أسيوط: العظمى 37 والصغرى 23.

سوهاج: العظمى 38 والصغرى 24.

قنا: العظمى 39 والصغرى 26.

الأقصر: العظمى 41 والصغرى 25.

أسوان: العظمى 41 والصغرى 27.

الوادي الجديد: العظمى 40 والصغرى 23.

شلاتين: العظمى 39 والصغرى 27.

حلايب: العظمى 35 والصغرى 26.