بعد الدكتوراه.. رمضان: «فاهم مهنتي كويس ودوري أنسي جمهوري مشاكله» (صور)

وجه الفنان محمد رمضان الشكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني، على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

ونشر رمضان، صورا له أثناء الحفل تضمنت شهادة الدكتوراة الفخرية التي حصل عليها، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب معلقا عليها: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي».

وتحدث «رمضان» خلال التكريم، قائلا: «الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدًا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها».

وفي وقت سابق، نشر الفنان محمد رمضان صور وفيديوهات من حفل حصوله على جائزة سفير الشباب العربي بالعاصمة اللبنانية بيروت، على خاصية «استوري» عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال «لبنان دايما منورة بشعبها الغالي القوي ونستمد منه حب الحياة والشجاعة».

تأتي هذه الأحداث، بعد أيام قليلة من وفاة والدة زوجة محمد رمضان والذي تلقى عزاءها مساء الأحد الماضي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير، كان كان من بينهم مصطفى كامل وعصام كاريكا وأحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين.

كما أحيا محمد رمضان حفلا غنائيا كبيرا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وقدم فيه عددا كبيرا من أغانيه المميزة، واستعراضا جديدا مع كل أغنية بملابس مختلفة.