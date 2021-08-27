حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021.. رياح وأمطار رعدية على بعض المناطق

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أنّ يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق مختلفة ومتعددة من جنوب سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يعطي الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مشيرة إلى أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة 40% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وهي: سانت كاترين، حلايب، شلاتين، على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون حالة الطقس به معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 2 و3 أمتار، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون حالة الطقس به معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، بينما تكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 34 25

طنطا 36 26

شبين الكوم 36 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 40 29

طابا 35 25

كاترين 35 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 23

سوهاج 40 24

قنا 41 26

الأقصر 41 25

أسوان 43 27

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 40 27

أبو رماد 38 28

حلايب 36 26

رأس حدربة 36 27