غلق كلي لشارع السودان لمدة 3 أيام بدءا من الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال رفع وتركيب «الكمر المعدني»، الخاص بمطلع محور الزمر القادم من شارع جامعة الدول العربية، اتجاه محور الزمر، وتحديدا تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان والذي يبدأ من كوبرى الخشب حتى مناطق أرض اللواء .

غلق كلي لشارع السودان في الإتجاه القادم من أرض اللواء إتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير

ونوهت المحافظة، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع السودان في الإتجاه القادم من أرض اللواء إتجاه مناطق الدقي وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبري ناهيا لمدة 3 أيام بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 27/8/2021 حتى صباح الأحد الموافق 29/8/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال إبتداءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

التحويلات المرورية بعد غلق الشارع

وكلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات، لافتاً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الاتية:

1- القادم من شارع السودان وأرض اللواء ويرغب في استكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية لمسافة ما يقرب 50 م ثم السير يساراً والعودة مرة أخرى بشارع السودان وإستكمال السير إتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير .

2- القادم من شارع السودان، ومن مناطق شارع التحرير وكوبري الخشب ويرغب باستكمال السير بشارع السودان، إتجاه مناطق أرض اللواء، يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً لميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الول العربية، وصولاً لشارع السودان ثم استكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء .

لوحات إرشادية

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والحواجز الحديدية الفسفورية والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .