انتهاء مشروعات التوسع العمراني بقرى «حياة كريمة»: 800 مليار في 3 سنوات

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، إنَّ 58% من سكان الجمهورية يقطنون في الريف المصري، لافتًا إلى أنَّ 12% من الريفيين فقط كان لديهم خدمات الصرف الصحي في عام 2014، مشيرًا إلى أنَّه جرى رفع هذه النسبة إلى 40% عام 2021 بتنفيذ 587 مشروعًا بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه.

حياة كريمة تعجل من مشروعات التوسع العمراني

وأضاف «الرفاعي»، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح »، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «كنا نستهدف تغطية كل أنحاء الجمهورية بالصرف الصحي ومشروعات التوسع العمراني بمشروعات تكلفتها 300 مليار جنيه بحلول عام 2030، إلى أنَّ أطلق الرئيس مبادرة حياة كريمة للانتهاء من تنفيذ الصرف الصحي وكل الخدمات المطلوبة في القرى المصرية بـ800 مليار جنيه خلال 3 سنوات فقط».

تقسيم أولويات القرى من الصرف الصحي إلى مرحلتين

وأوضح معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى المسؤولية كانت تغطية الصرف الصحي في القرى 12% من سكان الريف، وفي عام 2015 أطلق المشروع القومي لصرف صحي القرى، وجرى تقسيم الأولويات إلى مرحلتين، مرحلة عاجلة ومرحلة آجلة.

وأردف أنَّه جرى اختيار القرى القريبة من المجاري المائية في المرحلة العاجلة، التي تعتمد على «الطرنشات» في الصرف منعًا للتلوث وحفاظًا على المواطن المصري، أما الأولوية الثانية كانت القرى ذات منسوب المياه الجوفية المرتفعة، التي تؤثر على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنَّ هناك لجنة مشكلة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية ومجلس الوزراء، الذين وضعوا أولويات 175 مركزًا تحتوي على القرى الأكثر احتياجًا لتدشين مشروعات البنية التحتية فيها ومنها الصرف الصحي.