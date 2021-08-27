للمزارعين.. خدمات يمكن الحصول عليها من مركز بحوث الصحراء

لمركز بحوث الصحراء العديد من المهام في الصحاري المصرية، كما يقدم الخدمات للعاملين في الصحراء من المزارعين والمستثمرين، ونستعرض في التقرير التالي أبرز مهام الوحدات التابعة لها.

- يقوم المركز بالمسح الجيولوجي لتحديد الوحدات الصخرية والجيومرفولوجية والأحواض الترسيبية والتركيبية.

- استكشاف تواجد المياه الجوفية وتحديد سمك وامتداد الخزانات الجوفية وتحديد أعماق ومواقع حفر الآبار وتصميم الآبار.

- تقييم وإدارة المياه بالخزانات الجوفية وتقييم كمية المياه وتحديد السحب الآمن من الآبار والاستغلال الأمثل للمياه.

- تقييم ومتابعة نوعيه المياه ووضع برامج حماية موارد المياه من التلوث.

- اقتراح نظم حصد المياه لتنمية الزراعات المطرية.

- دراسة أصل وعمليات تكون وتقييم الأراضي الصحراوية ورسم أسس استغلالها وتحديد أولويات استصلاحها.

- دراسة وتقييم الخواص الكيميائية والطبيعية والمعدنية للأراضي وعلاقة التربة والنبات بالماء مع دراسة تأثير التركيب المعدني على صفات التربة.

- تقييم خصوبة التربة واحتياجاتها التسميدية وإدخال نظم الزراعة العضوية الحيوية وتدوير المخلفات الزراعية والعضوية وإنتاج اللقاحات الحيوية والتسميد الحيوي والمبيدات الحيوية لمقاومة الأمراض للمحاصيل الحقلية والخضر والنباتات الطبية في الأراضي الجديدة.

- إدارة الموارد الأرضية واستخدام الميكنة الزراعية بالأراضي الصحراوية ودراسة عوامل انجراف التربة وتدهور إنتاجيتها ووضع وسائل الحد منها وإدارة نظم الري والصرف تحت الظروف الصحراوية، وتتكون شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية من تسعة أقسام علمية.

إنشاء مركز بحوث الصحراء

وبدأت فكرة إنشاء كيان حكومي يهتم بدراسة الصحراء عام 1927م بطرح من الملك فؤاد حيث كلف الدكتور هيوم الإنجليزي – مدير هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ورئيس الجمعية الجغرافية الملكية المصرية – بإعداد مشروع لدراسة صحراء مصر.

وأوقفت مساحة من الأرض كمقر لهذا الكيان في منطقة القيادة المشتركة بمنطقة مصر الجديدة، وأنشئ معهد فؤاد الأول للصحراء فى 11/4/1949م بمرسوم صادر من ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية.إفْتُتِحَ المعهد رسميا في 30 ديسمبر عام 1950م تحت اسم معهد فؤاد الأول للصحراء، ثم أصبح المعهد تابعاً للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى بموجب القانون رقم 533 لسنة 1953م.