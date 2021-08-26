انطلاق مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بمشاركة مصر في روسيا

انطلقت مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة أكثر من 286 فريق يمثلون 42 دولة تتنافس في مختلف المسابقات، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسي، وعدد من وزراء الدفاع للدول المشاركة.

افتتاح المنتدى الدولي العسكري بعروض فنية

وبدأت مراسم الافتتاح، بالإعلان عن بدء المسابقات وافتتاح المنتدى الدولي العسكري بدولة روسيا الاتحادية، تلا ذلك تقديم عرضا فنيا، وعرضا للموسيقات العسكرية الروسية، أعقب ذلك طابور عرض عسكري لعناصر رمزية تحمل أعلام جميع الدول المشتركة في المسابقات، كذلك تنظيم معرض ثقافي تضمن التراث الثقافي والأدبي، لمختلف الدول المشتركة في المسابقات.

وفى السياق ذاته، انطلقت فعاليات مسابقة السماء الصافية ضمن مسابقات المباريات الحربية بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق قوات الدفاع الجوي من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة في المسابقات المقامة على الأراضي الصينية.

مصر تشارك في المباريات الحربية الدولية 2021 بـ4 فرق

وتشارك القوات المسلحة المصرية بـ(4) فرق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وتستمر المسابقات حتى السادس من سبتمبر2021، وتأتى مشاركة الفرق المصرية انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير الأداء للقوات وتبادل الخبرات الفنية والتخصصية بين الأطقم والفرق المشاركة، وتعد مسابقات المباريات الحربية الدولية أحد أهم ملتقيات التعاون العسكري بين الدول على الساحة العالمية.