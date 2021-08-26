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محمود مسلم

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

كتب:

الوطن
05:28 م | الخميس 26 أغسطس 2021
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، بنسبة نجاح بلغت 90.7%.

وتقدم لامتحانات الدور الثاني 27586 طالبا وطالبة، حضر منهم 24351 طالبا، نجح منهم 22085 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 73%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

واعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 100%.

 

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