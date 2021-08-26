إخماد حريق محدود بشقة سكنية دون خسائر في الأرواح بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، السيطرة على حريق محدود اندلع داخل شقة سكنية بشارع الحسيني القبلي، دون خسائر في الأرواح، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

وقال خالد محمد، رئيس حي وسط مدينة المنيا، إنه تمت السيطرة على حريق بعقار سكني بشارع الحسيني القبلي بجوار كشري الحبايب بواسطة رجال الدفاع المدني دون وقوع خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى فصل التيار الكهربائي والغاز والمياه عن العقار لحين التأكد من السيطرة علي الحريق بشكل تام ومنع امتداده للمنازل المجاورة حفاظا علي سلامة المواطنين والمارة، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر رئيس حي وسط المنيا أن الحريق كان محدودا واندلع بسبب حدوث ماس كهربائي دون أي خسائر في الأرواح، وجار حصر التلفيات.

وعلى جانب آخر، أعلن قسم البيئة بحي وسط مدينة المنيا رفع 30 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة من جميع شوارع حي وسط وكورنيش النيل بمدينة المنيا، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحي.