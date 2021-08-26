إقبال جماهيري كثيف في أولى عروض «ياما في الجراب ياحاوي» بالقاهرة

قال مسئولو مسرح «كايرو شو»، إنّ عروض القاهرة، التي تبدأ اليوم، لمسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» للنجم يحيى الفخراني، شبه كاملة العدد، نظرًا للإقبال الكثيف من الجمهور، على العروض التي تنطلق اليوم، على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى الأسبوع الماضي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

أبطال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

«ياما في الجراب ياحاوي» من إنتاج مسرح كايرو شو، عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار، ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

«يا ما في الجراب يا حاوي»، تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة.

يحيى الفخراني يمازح محمد الشرنوبي وكارمن سليمان

يذكر أنّ أبطال وصُنّاع مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، قد عقدوا مؤتمرًا صحفيًا داخل مكتبة الإسكندرية، الأسبوع الماضي، بشأن الحديث عن تفاصيل المشروع، وذلك وسط حضور الفنان يحيى الفخراني وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي والمخرج مجدي الهواري، وآخرين.

ومازح الفنان يحيى الفخراني، نجمي الغناء الشرنوبي وكارمن سليمان، على هامش المؤتمر الصحفي، إذ طلب منهما تقديم إحدى الأغاني على خشبة المسرح بطريقة «اللايف»، قائلًا: «عاوز أسمع منكم أغنية من اللي هتقدموها في المسرحية».