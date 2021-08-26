نداء شرارة عن ارتدائها فستان فرح في «محكى القلعة»: رسالة حب كبيرة

أعربت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن حماسها الشديد لإحياء حفل غنائي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد نجاح حفلها في محكى القلعة، والتي أحييته مساء أول أمس.

وقالت نداء شرارة، خلال حوارها مع «الوطن»: «لدي حماس شديد لحفل الإسكندرية اليوم، رغم إنها ليست المرة الأولى لي، التي أقف فيها على خشبة مسرح سيد درويش»، متابعة أنّ «الحفل هيكون مختلف وله روح جديدة ورونق خاص».

«شرارة» تعلق علة نجاح حفلها في «محكى القلعة»

وأشارت إلى أنها ستُقدم باقة متميزة من الأغاني التي اعتاد الجمهور على سماعها منها، فضلًا عن غناء مجموعة من ترشيحات جمهورها، موضحة: «الأغاني النهاردة هتكون من اختيار الجمهور»، معربة عن سعادتها لنفاذ تذاكر الحفل قبل يومين تقريبًا.

وفي سياق متصل، عقلت نداء شرارة، على نجاح حفلها في «محكى القلعة»، والتي قدمته مع الفنان هاني شاكر، مساء الثلاثاء الماضي، قائلة إنّ «الحفل كان رائعًا للغاية وسعيدة فوق الوصف أنّ تحرص وزارة الثقافة المصرية على اختياري وتمثيل بلدي الأردن في هذا المهرجان، وسعيدة إني غنيت في حفل لهاني شاكر».

وكشفت «شرارة» عن إصابتها بحالة من الرهبة، قبيل إحياءها هذا الحفل، لاسيما وأنه يأتي بعد غيابٍ طويل بسبب فترة التوقف إثر جائحة فيروس كورونا، قائلة: «حلو اللقا مع الجمهور الضخم، والعودة للحفلات كان لها رهبة كبيرة أكتر من العادي».

سر ظهور «شرارة» بـ فستان الزفاف

وحول ظهورها بفستان أبيض يُشبه فستان الزفاف، قائلة: «حبيت ألبس الفستان ده تحديدًا، وسيدات كتير أول ما شافوني على المسرح زغرطوا، وقالوا ده فال حلو»، متابعة: «يارب تكون البدايات تكون بيضا ومفرحة.. كان عندي رسالة حب كبيرة حبيت إنها تبدأ من الفستان الأبيض.. بداية جديدة وحاجات حلوة ويارب تكون الأيام كلها بيضا ومفرحة».