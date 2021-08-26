حظك اليوم برج الجدي الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بقدرته على تحقيق أهدافه وطموحاته والسعي بجدية للوصول لها، كما انه يحرص دائما على الاجتهاد للوصول لأعلى المناصب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في مربع برجك، وعليك اليوم أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس في وضع معاكس وإذا لم تمض الأمور بسلاسة في علاقتك بمن تحب، فعليك أن تصبر وتحافظ على ابتسامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي ويوافق تاريخ ميلاده 28 ديسمبر.