حظك اليوم برج الحوت الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

الطيبة وحسن النوايا تعد أبرز صفات مولود برج الحوت، كما أنه يعشق المغامرة والسير عكس التيار، فهو لا يهتم بآراء الآخرين، خاصة السلبي منها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني في يصيبك بالتشوش، وعليك أن تبحث وتمحص جيدا.. راجع جيدا خطواتك وحافظ اليوم على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الثامن تمنحك طاقة عاطفية، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.