حظك اليوم الخميس 26-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قراءة الطالع يوميا يحرص عليه عدد كبير من المهتمون بعالم الأبراج الفلكية، التي تختلف من برج لأخر وفقا لحسابات عالم الفلك، والتي تخبر البعض ببعض أحداثهم اليومية، إذ تنقسم الأبراج في دائرة الفلك إلى 4 مجموعات، هي: الأبراج الترابية، النارية، المائية، والهوائية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 26-8-2021 على الصعيد المهنيا

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.

حظك اليوم برج الحمل 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بجاذبية كبيرة ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الثور 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-8-2021 على الصعيد المهني

تتمتع بطاقة رائعة ونشاط أخاذ وتبرز شخصيتك، فقط تجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بنشاطات ممتعة وقد تجمعك أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج السرطان 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم برج الأسد 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك كل الحيوية والطاقة وترتفع معنوياتك وتبدو قادرا على العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تحقق مكسبا وتقدم آراءك اليوم بلباقة وموضوعية، وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوطك وتستطيع أن تصلح علاقاتك وتتحسن الأجواء من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن لطيفا مع شريك حياتك، ولا تبالغ في الغضب والعناد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 26-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتوظفها في اتجاه سليم، وتثبت قدراتك.

حظك اليوم برج العقرب 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على عمل توازن بين علاقاتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 26-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحماس الذي يدفعك لتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم برج القوس 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا متفهما وودودا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، وعليك اليوم أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الجدي 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وإذا لم تمض الأمور بسلاسة في علاقتك بمن تحب، فعليك أن تصبر وتحافظ على ابتسامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 26-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية.

حظك اليوم برج الدلو 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 26-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني في يصيبك بالتشوش، وعليك أن تبحث وتمحص جيدا.. راجع جيدا خطواتك وحافظ اليوم على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 26-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الثامن تمنحك طاقة عاطفية، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.