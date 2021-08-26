«ثقبان بالجمجمة».. آخر تطورات الحالة الصحية للطفلة المغتصبة بالزقازيق

اطمأن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الطفلة «س. م. ع» ضحية جريمة الاغتصاب، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات، ودخلت مستشفى الزقازيق العام منذ سبعة أيام، نتيجة تعرضها لاعتداء جنسي، وإصابتها بنزيف داخلي في المخ، وثقبين في الجمجمة، بسبب سقوطها من علو.

وخضعت الطفلة لفحوصات طبية، وسحب النزيف الداخلي بالمخ، وإصلاح الثقوب من خلال التدخل الجراحي، وذلك بمشاركة الدكتور السيد الصباح مدرس مساعد المخ والأعصاب، والفريق الطبي بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور وائل المسلمي أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق.

تقديم الدعم النفسي للطفلة

وأشرف وكيل الوزارة على تقديم الدعم النفسي للطفلة بالعناية المركزة للأطفال، من خلال الدكتورة رنا خالد مسؤولة لجنة الطوارئ والدعم النفسي بالشرقية، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام، والدكتور أحمد رمزي مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية.

ووجه الدكتور هشام مسعود مدير مستشفي الزقازيق العام بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لـ الطفلة ضحية الاغتصاب في الشرقية، وعدم تسليمها لأهلها إلا بعد مثولها للشفاء تماماً، مقدماً الشكر لمدير المستشفي، ووكيل المستشفي، وجميع أعضاء الفريق الطبي المشارك في تقديم الخدمة الطبية للطفلة علي جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحتها وسلامتها.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن قضية اغتصاب الطفلة قيد التحقيقات بالنيابة العامة، وتحت إشراف الطب الشرعي بالمحافظة.