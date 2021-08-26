خطوات تحديث بيانات طلب تلقي لقاح كورونا في دقيقتين

يواصل المواطنون الراغبون في الحصول على لقاحات كورونا التي توفرها الدولة، تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، لذا تساءل الكثيرون عن خطوات تحديث بيانات الطلب لتلقي لقاح كورونا، وكيفية إعادة تفعيل طلب الحصول على اللقاح مرة أخرى أو تعديل مكان الحصول عليه، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تحديث بيانات الطلب لتلقي لقاح كورونا في دقيقتين.

خطوات تحديث بيانات الطلب لتلقي لقاح كورونا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- إدخال الرقم القومي ورقم الاستفسار بالأماكن المحددة.

- الضغط على زر استفسار.

- في حالة عدم تحديد موعد اللقاح تظهر البيانات الخاصة بالتسجيل.

- الضغط على اختيار «عدم الحضور» ثم تظهر خانة بها رسالة مكتوب بها سجل التفعيل.

- إدخال البيانات من جديد مرة أخرى ( الاسم، الرقم القومي، العنوان، مكان الحصول على اللقاح).

- في حالة رغبة المواطن في الحصول على موعد جديد للحصول على اللقاح، بعدها يجرى الضغط على اختيار تفعيل موعد التسجيل.

- تفعيل موعد الحصول على اللقاح بظهور رسالة نصية.

- الانتظار في تحديد موعد الحصول على اللقاح.

الفئات العمرية التي يسمح لها بالحصول على اللقاح بالمنازل

وحددت وزارة الصحة والسكان الفئات العمرية التي يجرى السماح لها بالحصول على اللقاح في المنازل، وذلك بعد إجراء خطوات تحديث بيانات الطلب لتلقي لقاح كورونا، وهم:

- المصابون بالشلل النصفي والرباعي.

- شلل الأطفال، أو شلل الرعاش.

- مرضى الأمراض العصبية.

- مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة.

- مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة.

- مرضى التصلب المتعدد.

- مرضى الوهن العضلي.

- ضمور النخاع الشوكي.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد للفيروس كورونا في الأماكن المخصصة من قبل الوزارة التي خصصتها للمواطنين، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة.