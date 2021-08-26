«لو لسة مسجلتش».. 8 خطوات للحصول على لقاح كورونا

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وخاصة في ظل انتشار الفيروس واقتراب الدخول في الموجة الرابعة، والتي توقعت وزيرة الصحة في آخر مؤتمر صحفي لها، أن تكون منتصف سبتمبر المقبل، ونستعرض خطوات التسجيل في السطور التالية.

8 خطوات للتسجيل

1) الدخول إلى موقع منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد على هذا الرابط.

2) الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

3) اختار الفئة التي تتنمي إليها من الفئات الأربع وهي:

- العاملين في القطاع الطبي.

- أصحاب الأمرض المزمنة من جميع الفئات العمرية.

- فئات أخرى.

- تطعيم بغرض السفر.

4) بعد اختيار الفئة المستهدفة يتمّ إدخال البيانات الأساسية كالتالي:

- لغة التواصل.

- الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة السفر.

- بلد الجنسية

- الرقم القومي.

- النوع.

- المحافظة التي ترغب في الحصول على لقاح بها.

- القسم أو المركز الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

- الوظيفة.

- البريد الإليكتروني.

- هل تعاني من أمراض مزمنة أم لأ؟

- رقم الهاتف المحمول والتحقق منه من خلال إدخال رقم الهاتف والحصول على كود التحقق والذي يتم إدخاله مرة أخرى للتأكّد من أن هذا الرقم يعمل .

- إضافة رقم هاتف محمول أخر في حال عدم الوصول إلى الهاتف الأول.

5) تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من أي تقارير طبية في حال الاصابة بأمراض مزمنة وفي حال تعذر تحميل هذه الصور يمكن أخذها معك في أثناء التوجه لتلقى اللقاح.

6) الاطلاع على شروط الموافقة المستنيرة والضغط على زر أوافق.

7) بعد الموافقة والضغط على زر «استكمال» سوف يظهر لك رقم الطلب والذي يتم الاحتفاظ به أثناء التوجه لتلقى اللقاح فيما بعد.

8) تدرس وزارة الصحة الطلب وترسل بعد ذلك رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بك تخبرك فيه بموعد ومكان تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.