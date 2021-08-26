كيفية الحصول على رقم طلب لقاح كورونا.. 7 خطوات للتسجيل

يتساءل البعض عن كيفية الحصول على رقم طلب لقاح كورونا، وهو الأمر الذي أجابت عليه وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، مطالبة المواطنيين بضرورة التسجيل للحصول على رقم طلب لقاح كورونا، ونستعرض خطوات التسجيل في السطور التالية:

كيفية الحصول على رقم طلب لقاح كورونا

1) الدخول على موقع منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد من خلال هذا الرابط.

2) الضغط على زر "التسجيل لطلب اللقاح".

3) حدد الفئة التي تتنمي إليها من بين أربع فئات حددتها الوزراة وهي العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات، وفئات أخرى، وتطعيم بغرض السفر.

4) إدخال البيانات الأساسية وهي لغة التواصل، والاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي أو وثيقة السفر، وبلد الجنسية، والرقم القومي، والنوع، وتاريخ الميلاد، والمحافظة التي ترغب في تلقي اللقاح بها، والمركز أو القسم الذي تريد تلقي اللقاح به، والإجابة على سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة أم لأ؟، والوظيفة، والبريد الإليكتروني ورقم الهاتف المحمول، وإضافة رقم هاتف محمول إضافي أخر.

5) تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي، وكذلك أي تقارير طبية تثبت الإصابة بأي مرض مزمن، وحال تعذر تحميلهم يمكن التوجه بهم أثناء تلقي اللقاح لكي تطلع الطبيبة عليهم.

6) الاطلاع على شروط الموافقة المستنيرة والموافقة عليها ثم اضغط على زر استكمال.

7) بعد الضغط على زر استكمال سوف تحصل على رقم الطلب مكونا من 20 رقم يتم الاحتفاظ به عند التوجه به إلى مركز تلقى اللقاح، كما سترسل الوزراة في نفس الوقت رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي أدخلته أثناء تسجيل البيانات على الموقع، يحتوي على رقم طلب لقاح كورونا.