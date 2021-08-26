«نشروا فيديوهات».. السجن 3 سنوات لتزري وطفلين هتكوا عرض طفل بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن 3 سنوات على ترزي وطفلين لم يتجاوزا عمرهما 18 عاما، مع إلزام الأول بالمصاريف الجنائية، وإيداع الطفلين المتهمين إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك لقيامهما باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيًا، وتصوير مقاطع فيديو للواقعة ونشرها بين أبناء القرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 13611لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

السجن 3 سنوات لترزي وطفلين

وأصدرت المحكمة حكمها على كلا من «كريم أ. م»، 19عامًا، بالسجن 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإيداع المتهمين «محمود أ. م»، 14 عاما، ترزي، و«زياد م. ع»، 13 عامًا، ترزي، ويقيمون في قرية «نقيطة»، بمركز المنصورة، إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المتهمون اصطحبوا طفلا إلى الزراعات وتعدوا عليه جنسيا

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمون الى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم في 17 يونيو 2021 بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحال كون المجني عليه والمتهمان الثاني والثالث أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر ميلاديا، هتكوا عرض المجني عليه «محمود ع. م»، بالقوة والتهديد بأن اصطحبوه الى إحدى الزراعات وحسروا عنه ملابسه وتعدوا عليه جنسيا.

وشمل أمر الإحالة ارتكاب قيام المتهمين بإذاعة مقاطع فيديو مرئية التقطت للطفل المجني عليه وكان ذلك بغير رضاه، وتعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، إلى أن المتهمين ارتكبا واقعة هتك العرض وتصوير المجني عليه اثناء ارتكابهم للواقعة ونشر تلك المقاطع.

تصوير المجني عليه في مقطع فيديو ونشره

وأدلي «ع. م»، 33عامًا، سائق بمركز ومدينة المنصورة، والد المجني عليه بأقواله أمام النيابة العامة، وقال إن نجله الطفل أنبأه بقيام المتهمين وبرفقتهم آخرين بالتعدي عليه جنسيا، بأن اصطحبوه الى إحدى الزراعات وحسروا عنه ملابسه والتقطوا له مقاطع فيديو مرئية نُشرت بين أهل قريته، وأعزى قصدهم من ذلك إلى هتك العرض.

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة المنصورة التي أجراها النقيب محمد أحمد قاسم، معاون المباحث، إلى أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وفق تصوير وشهادة والد المجني عليه.