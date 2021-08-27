الصحة تحدد مراحل التبرع ببلازما الدم.. تبدأ بالتوجه للمراكز المخصصة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في بيان صادر عن الوزارة، إن المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة حول عملية التبرع ببلازما الدم، المراحل، أسماء وعناوين المراكز على مستوى الجمهورية، التحاليل الطبية التي يتم عملها قبل عملية التبرع، النصائح الواجب اتباعها عقب عملية التبرع بالدم، شروط التبرع، ومواعيد العمل في مراكز تجميع البلازما، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية.

مراحل التبرع ببلازما الدم

ـ التوجه لأقرب مركز للتبرع بالبلازما.

ـ ملء استمارة التبرع وكتابة البيانات الشخصية، الخاصة بالمتبرع.

ـ الكشف على المتبرع.

ـ عمل مقياس الأنيميا.

ـ قياس الوزن والطول، ونسبة الهيماتوكريت، ودرجة حرارة الجسم والنبض.

ـ التبرع بالبلازما لمدة من ساعة إلا ربع إلى ساعة ونصف.

تحاليل طبية يتم عملها للمتبرع قبل عملية التبرع ببلازما الدم

ـ تحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر.

ـ تحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي Aـ Bـ C.

ـ عمل مقياس الأنيميا.

ـ قياس الوزن والطول.

شروط التبرع ببلازما الدم

السن من 18 إلى 60 عاما.

ـ الوزن أكثر من 50 كيلو.

ـ ضرورة انتظام الضغط.

ـ اذا كان المتبرع مريضا بالسكر فيشترط عدم أخذه للإنسولين.

ـ لا يعاني المتبرع من أي مشاكل صحية في القلب أو الكبد، أو الكلى، أو الغدة الدرقية.

نصائح يجب اتباعها بعد التبرع ببلازما الدم

ـ تجنب استخدام اليد التي تم التبرع منها في أعمال شاقة في نفس يوم التبرع.

ـ الحرص على شرب المياه والسوائل بكثرة يوم التبرع.

‎أسماء وعناوين مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية

أوضحت الصحة أنه جرى تحديد 6 مراكز لتجميع البلازما بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، كالآتي:

ـ مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم، وتجميع البلازما بالعجوزة، محافظة الجيزة.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، محافظة القاهرة.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم، بمحافظة المنيا.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم، بمحافظة الاسكندرية.

مواعيد عمل مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، تعمل اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، على أن يكون الحجز بأسبقية الحضور بالمركز.