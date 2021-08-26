وزير التعليم العالي: الأعداد المتاحة للطلاب هذا العام أحسن من الماضي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن 99% من الطلاب، تقدموا في تنسيق المرحلة الأولى، لافتا إلى أن الأعداد المتاحة للطلاب هذا العام، أفضل من الأعوام الماضية، مشيرا إلى انخفاض الدرجات في العام الحالي، لم يؤثر على أعداد الطلاب، موضحا أن مصر تمتلك البنية التحتية التي تستوعب الطلاب في كل جامعات مصر، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توافر أماكن لطلاب العام الحالي والعام الماضي الذي أجلوا الدراسة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار» على فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أنه جرى تحقيق أعداد الطلاب المستهدفة خلال العام الحالي والطلاب الذي أجّلوا الدراسة العام الماضي، وامتحنوا العام الحالي.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يجري تعديل الترشيح للكليات بناء على الدرجة الأخيرة التي يحصل عليها الطالب، متوقعا أن التصحيح الإلكتروني هذا العام، نسبة الخطأ قليلة جدا، وتعتبر غير موجودة، لكن في الأعوام الماضية، كان التصحيح يدويا، وكان الطالب يحصل على عدد كبير من الدرجات عند تقديمه التظلم.

الجامعات ليست مكانا لتلقي العلم فقط

وأكد وزير التعليم العالي، أن الجامعات ليست مكان لتلقي العلم فقط ولكن مكان لتشكيل الفكر والوجدان في مرحلة مهمة من العمر وسط استقطاب من الجماعات المتفرقة مؤكدا أن هناك ندوات شبه أسبوعية في جامعة القاهرة من جانب مفكرين وإعلاميين لنشر الوعي، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على فكر الشباب بسبب وجود فراغ لعدم وجود فكر معاصر يخاطبهم ويتلقى معلومات مضللة كلها شائعات وأغراض.

الطلاب يزورون كل المشروعات القومية

وتابع وزير التعليم العالي: «بنودي الطلاب كل المشاريع القومية في مصر وزار كل المشاريع القومية تقريبا وبيرجعوا عندهم وعي تاني وشكلي وتاني، والرئيس السيسي بيحرص على وجود شباب الجامعات والكليات العسكرية والشرطية مع إيجاد ندوات تثقيفية، ونضيف مناهج تشمل حرية الرأي».