نشرة أخبار تنسيق الجامعات 2021-2022: أقل من 3 ساعات وتنتهي أول مرحلة

يواصل طلاب الثانوية العامة 2021 المسجلون ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، تسجيل رغبات المرحلة الأولى وذلك في إطار تنسيق الجامعات 2021- 2022، ويترقب أكثر من 117 ألف طالب وطالبة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقرر الكشف عنها خلال 72 ساعة من غلق موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة.

ومن المقرر أنَّ يغلق موقع التنسيق الإلكتروني الساعة 7 مساء اليوم، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار.

تنسيق الجامعات 2021- 2022.. 7 مساء غلق تسجيل رغبات المرحلة الأولى

وفي إطار متابعة آخر أخبار تنسيق الجامعات 2021- 2022، ستبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وذلك بشان البدء في إجراءات توزيع الطلاب على الكليات، فضلًا عن البدء في تحديد الأعداد المقررة لكل كلية بكل قطاع.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تحديد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة هو قرار إداري يتبع الوزير المختص، موضحاً أنَّ الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سيكون خلال 72 ساعة من غلق الموقع.

تنسيق الجامعات 2021- 2022: تحديد الأعداد المقررة بكل كلية خلال ساعات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تنفيذ خطة الإجراءات الوقائية الخاصة بتنسيق الجامعات 2021- 2022، من حيث تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب مراحل التنسيق المختلفة.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتشديد على إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعات ومعامل التنسيق، وكذلك إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت، إضافة إلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب في أثناء التواجد داخل معامل الكليات المخصصة للتنسيق.