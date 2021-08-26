الصحة توجه 5 إرشادات لأصحاب المحال للحد من انتشار كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية عدد من الإرشادات لأصحاب المحلات التجارية، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح "ساينوفاك - فاكسيرا" وطرحها بمراكز تلقي اللقاح الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى التوسع في مراكز تلقي اللقاح إلى 657 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنهم 145 مركزًا للمسافرين.

إرشادات الصحة لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا

ـ تنظيم أعداد وطوابير العملاء، لتجنب الازدحام.

ـ تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

ـ وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية، عند أماكن تحصيل الأموال، أو أماكن التعامل مع العملاء.

ـ وضع علامات على وجهات المحلات، لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حالة ظهور أي أعراض.

ـ وضع علامات أرضية داخل المتاجر تطالب العملاء بالإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيف الأيدي بانتظام .

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت ـ في بيان صادر عنهاـ إصدار 150 ألف شهادة تلقي اللقاح تحمل رمز «QRcode» حتى الآن، مناشدة جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم التسجيل للحصول على اللقاح قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، مؤكد على تخصيص "خانة" للعاملين بالتربية والتعليم على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منظومة الحصول على لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى إمداد التعليم العالي باللقاحات واللوجيستيات لتطعيم جميع العاملين والطلاب بالجامعات.

السماح بتطعيم المسافرين للخارج الأقل من 18عامًا

ولفتت الصحة، إلى السماح بتطعيم المسافرين للخارج الأقل من 18عامًا لأغراض الدراسة أو العلاج، وخفض قيمة شهادة تلقي اللقاح لطلاب الجامعات إلكترونيًا إلى 25 جنيهًا، وإدراج أحدث أدوية في بروتوكول علاج كورونا حققت نسب شفاء وصلت 95%.

ومدت «الصحة»، مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بخلاف مواعيد العمل في باقي مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، حيث يبدأ العمل بها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.