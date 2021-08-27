«الشرقية للدخان» تعلن طباعة الأسعار على علب السجائر خلال أسبوعين

أكد هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» على أن قرار طبع الأسعار الرسمية على علب السجائر لا رجعة فيه، مضيفا لـ«الوطن» أن التطبيق سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، وقبل منتصف سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح أمان، أن الغرض الأساسي من قرار الشركة هو لصالح المستهلك النهائي بعد تنامي ظاهرة بيع بعض التجار لعلب السجائر بأكثر من السعر المعلن رسميا من قبل الشركة، مشيرا إلى أنه في بعض الأوقات من العام الماضي لم تشهد السجائر أي زيادات رسمية، وعلى الرغم من ذلك كان بعض التجار يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم دون أن يكون هناك مبررا لذلك.

التخلص من المخزون الحالي من السجائر

وتابع «أمان» أن الشرقية للدخان تقوم في الوقت الحالي في بيع العبوات غير مطبوعة الأسعار والمنتجة فعليا والمخزنة بمخازنها، على أن تبدأ في طباعة الأسعار على علب السجائر التي سيتم إنتاجها حديثا، وفي المقابل أعلنت الشركات الأجنبية المُصنعة للسجائر في مصر رفضها تنفيذ نفس خطوة الشركة الشرقية للدخان، مؤكدة أنها لا تعتزم طباعة أسعار السجائر على العلب الخاصة بهم، وأكدوا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أنهم لن يتخذوا نفس الخطوة التي اتخذتها الشركة الشرقية للدخان حين طبعت أسعارها على منتجات السجائر الخاصة بها.

لا طباعة أسعار السجائر على العبوات الأجنبية

وأكد مصدر مسؤول بإحدى الشركات الأجنبية المنتجة للسجائر في مصر لـ«الوطن» أن شركته ليست عندها أزمة في عمليات بيع وتسويق السجائر، خاصة أن منتجاتها من الأصناف التي لا يمكن التلاعب في أسعارها على عكس الشرقية للدخان التي تعد أغلب منتجاتها من الأصناف الشعبية التي يمكن زيادتها من قبل التجار بشكل مبالغ فيه، وهذا لا يحدث في الأصناف الأجنبية في العادة، مشيرا إلى أن الحوافز النقدية التي تقدمها شركته للتجار والموزعين مجزية بالشكل الذي يضمن لهم ربحا معقولاً يفوق ربح بيع السجائر بأكثر من أسعارها الرسمية المعلنة.

وبدأت شركات السجائر العمالة في مصر، على رأسها الشركة الشرقية للدخان، في تطبيق زيادة في أسعار السجائر لصالح التأمين الصحي الشامل منذ يوليو الماضي، وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2، الصادر في يوليو عام 2018، الذي نص على تحصيل 75 قرشا على كل علبة سجائر مُباعة في الأسواق المحلية سواء السجائر من الأصناف المحلية أو الأجنبية.

وينص القانون على زيادة أسعار السجائر كل ثلاث سنوات بداية من عام 2018 بقيمة 25 قرشا على كل علبة سجائر علاوة على 25 قرشا مقابل القيمة المضافة، وطبقت الحكومة القرار للمرة الثانية في يوليو الماضي على أن تطبق المرحلة الثالثة بتحصيل 25 قرش أخرى في عام 2024 ثم الزيادة الرابعة في عام 2027.

حصيلة كبيرة لخزانة الدولة

وتترقب الموازنة العامة للدولة حصيلة من الضرائب والتبغ والدخان خلال العام المالي الحالي 2021-2022 تصل إلى نحو 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن العام المالي الماضي 2020-2021 الذي سجل حصيلة ضريبة بلغت 75 مليار جنيه.