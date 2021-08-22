«جابان توباكو» ترفع أسعار السجائر: «وينستون» بـ31 جنيها

رفعت شركة «جابان توباكو»، سعر سجائر «وينستون» بقيمة جنيه لكل علبة، وأخطرت الشركة التجار والموزعين بالأسعار الجديدة، حيث سيصبح سعر العلبة بعد الزيادة الجديدة 31 جنيها بدلاً من 30 جنيهًا، بينما أبقت الشركة على سعر سجائر «كاميل» دون تغيير لتباع العلبة بـ37 جنيهًا.

أسعار السجائر الجديدة

وحصلت «الوطن» على قائمة أسعار السجائر الجديدة المنتجة من قبل شركة «جابان توباكو».

وكانت شركة «بريتش أمريكان توباكو»، رفعت سعر سجائرها قبل نحو شهر بقيمة جنيه، فيما قالت مصادر بسوق السجائر لـ«الوطن» إنَّ هناك اتجاه لدى شركة «فيليب موريس» المنتج الأكبر للسجائر الأجنبية في مصر، والتي تنتج الأصناف الأشهر، مثل «إل إم، ومارلابورو، وميريت» بعدم تحريك الأسعار في الوقت الحالي.

أسعار السجائر التابعة لـ«فيليب موريس» بدون زيادة

وقالت المصادر، إنَّ الشركة الكبرى رفعت الأسعار في شهر فبراير الماضي، بقيمة بلغت جنيه واحد لكل علبة.

وقال محمد سعد، موزع سجائر تجزئة، إنَّ قرار الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، بشأن تدوين أسعار السجائر على العبوات اعتباراً من سبتمبر المقبل، سيمنع أي تلاعب من جانب أي تاجر، ويحول دون مخالفة الأسعار المعلنة من جانب الشركات، مشيراً إلى أنَّ السوق كانت تشهد فوضى، وتفشت ظاهرة البيع بأكثر من سعر.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، الشهر الماضي، عن زيادة أسعار 10 أنواع من السجائر التي تنتجها، حيث ارتفع سعر علبة مونديال سويتش إلى 24 جنيهًا، وعلبة سجائر بوكس من 10 إلى 11 جنيهًا، وبوسطن، بلومنت إلى 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار سجائر، كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس، وسجائر السوبر، إلى 17.5 جنيه، 18 جنيهًا، 19 جنيهًا، 20 جنيهًا على التوالى.

وسبق أنَّ شددت شعبة الأدخنة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إبراهيم الإمبابي، على التجار، ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة للسجائر من قبل الشركات، وعدم مخالفتها تجنباً للعقوبة القانونية المقررة.

وزادت أسعار السجائر الفترة الأخيرة، للوفاء بالتزامات الشركات المنتجة لخزانة الدولة، حيث تسدد الشركات جانباً من إيراداتها لضريبة القيمة المضافة المفروضة على التبغ، إلى جانب جزء آخر مستحق للتأمين الصحي الشامل.