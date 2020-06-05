الإسكان عن أزمة محور الزمر: هناك 6 عمارات مخالفة.. وسنعوض المتضررين

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن ترعة الزمر التي بُني فوقها، رُدمت في عام 2007، لافتا إلى وجود 6 عمارات مخالفة للبناء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "بدأت العمارات في البناء بعد التاريخ ده، بعد هدم العمارات القديمة، وهناك 6 عمارات يدور حولها الجدل، وصدر لها الرخص بداية من 2007، حتى 2013، وكلها مخالفة".

وتابع: "درسنا الرخص في هذا الشارع، والعمارات الست التي تطل على محور الزمر هي فقط المخالفة، وبعضها عندها مخالفات لمترين زيادة بسبب البلكونة، وكل العمارات دي اتعملها إجراءات الإزالة في وقت بنائها، ولكن لم تتم الإزالة بشكل فعلي".

وأشار، إلى أنه جرى إثبات كل هذه المخالفات، مؤكدًا أن التصالح على هذه المخالفات لا يجوز.

ولفت إلى أن محور الزمر، يربط بين الطريق الدائري عند المنيب، حتى الطريق الدائري عند الوراق: "هيحل مشاكل فيصل والهرم ومحور 26 يوليو وجامعة الدول العربية، حتى نصل إلى أحمد عرابي، وسنصرف تعويضات للسكان وليس أصحاب العقارات".