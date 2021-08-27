وكيل الصحة بشمال سيناء: 15 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالعريش وإقبال كبير من الموظفين

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار استقبال المواطنين بمراكز تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أن الإقبال على المراكز مستمر بشكل يومى دون توقف.

وقال طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن عدد من تلقوا اللقاح بلغ 15 ألف مواطن، لافتا إلى أن المركز المخصص لتطعيم المواطنين بمستشفى العريش العام، قد شهد إقبالا كبيرا من الموظفين الحكوميين والعاملين في الإدارات التعليمية للحصول على اللقاح.

التسجيل بموقع الوزارة

وأضاف «شوكة»، أن التسجيل على موقع الوزارة بنفس الرابط الذى نشرته مديرية الصحة عبر صفحتها على «الفيسبوك»، موضحا أنه على الجميع الإسراع فى التسجيل وتلقى اللقاح قبل الموجة الرابعة بعد انتهاء فصل الصيف.

مستشفى العريش يستعد لاستقبال أطباء البروتوكول

من جهة أخرى، استعد مستشفى العريش العام اليوم الجمعة، لاستقبال الأطباء من أربعة جامعات مصرية وفقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة وتلك الجامعات، والقاضي بتنظيم قوافل طبية من أساتذة الجامعة من مختلف التخصصات وعلى رأسها القلب والأوعية الدموية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج وإجراء الجراحات بالمجان.

ويستقبل قسم القلب والآوعية الدموية والعيادات الخارجية بمستشفى العريش العام قافلة من 4 جامعات مصرية وهى «القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة»، وذلك للكشف على المرضى ووإجراء عمليات جراحية متخصصة بالمجان.

تعاون مشترك بين 4 جامعات ومستشفى العريش العام

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء وقعت برتوكول تعاون مع الجامعات الأربع، لتنظيم قوافل طبية فى أكثر من 6 تخصصات بما فيها جراحة القلب والأوعية الدموية، وأجرى مستشفى العريش العام عددا من العمليات الدقيقة للمرضى بالمجان.