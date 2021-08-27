ارتفاع أسعار البيض «الأحمر» و«البلدى» واستقرار «الأبيض»

حققت أسعار البيض استقرارا بشكل واضح خلال الأيام الماضية، وفق الأسعار المعلنة من قبل مزارع البيض في مصر وبورصة أسعار البيض، فيما سجلت أسعار البيض اليوم 27 أغسطس ارتفاعا وبخاصة البيض البلدي والبيض الأحمر مع استقرار البيض الأبيض، وارتفعت أسعار «الأحمر» بنحو جنيهان، ليسجل سعر طبق البيض 40 جنيها اليوم بدلا من 38 جنيها.

الأحمر بـ40 والبلدي بـ51

واستقرت أسعار البيض الأبيض في المزارع، حيث سجل سعر الطبق 36 جنيها، أما البيض البلدي فارتفع سعره 3 جنيهات ليبلغ سعر الطبق 51 جنيها بدلا من 48 جنيه.

وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن أسعار البيض شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن تجار التجزئة لم يخفضوا السعر للمستهلكين بالنسبة التي تعادل مقدار انخفاضها.

وأشار السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة من قبل الجهات المسؤولة على محلات البيع بالتجزئة، وذلك لمحاسبة المستغلين الذين يرفعون أسعار البيض بالرغم من انخفاضها في المزارع، مضيفا أنه على المستهلكين معرفة قيمة رفع الأسعار المناسبة التي تتناسب مع أسعار المزارع، حيث لايجب أن يزيد سعر طبق البيض في المحلات عن 3 جنيهات كحد أقصى عن أسعار المزارع، وأن أي ارتفاع أكثر من ذلك يعتبر زيادة من أصحاب المحلات لزيادة الربح دون وجه حق.

ويعد البيض أحد مكونات طاولة الطعام المصرية بشكل رئيسي، حيث يسخدم في العديد من الوجبات، كما يدخل في العديد من الوصفات، ويعد أيضا أحد الأصناف الرئيسية التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية.