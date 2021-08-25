بعد تنازل الأم.. إخلاء سبيل شاب متهم بطرد والدته وحلق شعرها بالشرقية

قررت نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته بالضرب وحلق شعرها وطردها من المنزل وذلك بعد تنازل الأم عن المحضر الذي حررته ضد ابنها وتصالحها.

بلاغ من سيدة باتهام ابنها بطردها وحلق شعرها في الشرقية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الحسينية من «كريمان فتحي محمد محمد»، 46 سنة، باتهام ابنها بالتعدي عليها بالضرب وحلق شعرها وطردها من المنزل .

تنازل الأم عن البلاغ

وبإجراء التحريات تبين أن المبلغة ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها «عامل – مقيم بذات الناحية»، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وطردها من المنزل وحلق شعرها، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما. وعقب تقنين الإجراءات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة «مصفف شعر»، وعلل إدعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم . وبسؤال خاله انكر ما نسب إليه، وبالعرض على النيابة تنازلت الأم عن المحضر الذي حررته ضد ابنها وقررت النيابة إخلاء سبيل ابنها.

عقد جلسة عرفية

وفي السياق نفسه قال هشام فتحي محمد، 43 عاما شقيق السيدة لـ «الوطن»، أنه تم التنازل عن المحضر مقابل الاتفاق مع ابن شقيقه على عقد جلسة عرفية وتعهده بمعاملة والدته معاملة حسنة وضمان عودتها إلى منزلها.