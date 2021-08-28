حظك اليوم برج السرطان السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يتميز بخياله الواسع وشجاعته وقدرته على الخوض في المغامرات دون خوف أو تراجع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم لتنمية أعمالك وتسترخي مع أصدقاء مقربين.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بسحر خاص وعليك أن تعد نفسك لاستقبال الود ومشاعر الحب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.