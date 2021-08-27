الخطوط الجوية السعودية: تلقي لقاح كورونا شرط استقلال الرحلات الداخلية

قررت الخطوط الجوية السعودية، حظر الرحلات الداخلية على جميع الركاب الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وفقا لبيان نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، علما بأن المملكة تمنع بالفعل، غير المحصنين باللقاح من دخول أرضيها أو السفر إلى خارجها.

استثناء فئتين من القرار

لن يتمكن سوى الركاب الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، من الطيران عبر طائرات الخطوط الجوية السعودية، إلا أن الشركة، أكدت أن تلك القاعدة لا تنطبق على الأطفال دون سن 12 عامًا، أو الأشخاص المعفيين من أخذ اللقاح لأسباب صحية.

رفع حظر السفر لـ20 دولة

أعلنت السعودية يوم الثلاثاء الماضي، أنها سترفع حظر السفر للمقيمين المغتربين من 20 دولة، وتم تطبيق هذا التقييد منذ فبراير الماضي، كجزء من الجهود المبذولة للحد من تفشي كورونا.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن السكان والوافدين المحصنين الذين تلقوا جرعتين على الأقل قبل مغادرة البلاد سيتمكنون من العودة، إلى البلدان الآتية: الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والهند والأرجنتين وألمانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وجمهورية جنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا و اليابان.

كورونا في السعودية

سجلت إصابات كورونا في السعودية امس الخميس، انخفاضا في الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة في المملكة، تسجيل 290 حالة مؤكدة، وتعافي 535 حالة، في حين بلغ عدد اجمالي الحالات الحالية 3889، منها 1061 حالة، في العناية بحالة حرجة.

ونصحت الصحة السعودية، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس المستجد، مع استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا، للوقاية من السلالات المتحورة سريعة الانتشار.

ووأظهرت الإحصائية الجديدة، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية، بلغ 543318 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 530917 حالة.

وحول الوفيات الحديثة، فقد تم تسجيل عدد 7 حالات خلال الساعات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8512 حالة.